大陸央視新聞報導，河南鄭州市氣象台已連續3天發布高溫紅色預警信號，預計18日白天鄭州市主城區、航空港區、上街區最高氣溫扔將升至40℃以上。鄭州市減災委辦公室組織鄭州市應急管理局、氣象局、城建局、城管局等部門進行視訊會商，提出午後14時至17時河南鄭州停止戶外露天作業等防範措施建議。

建議指出，嚴防高溫天氣各類火災事故的發生。林業部門要做好高溫天氣森林火災預防工作；消防部門要加強消防安全檢查，做好滅火救援各項準備工作。家庭要確保安全用電，應全面檢查家中電線線路，合理使用空調等大功率電器設備，以免超負荷運轉造成溫度過高而引發火災。

停止戶外露天作業（14時—17時，除特殊行業外），鄭州市城建局、城管局等單位要根據高溫天氣生產作業特點，加強對工程工地等的安全監管。有關生產單位要加強對危險化學品存儲、使用和運輸的安全巡查管理做好通風、降溫等措施。農業農村部門要指導農戶做好抗旱工作。

供電、供水、供氣等部門要做好設施設備檢測和維護工作，加強對基礎設施的巡視和應急處置準備，確保極端高溫天氣和高負荷條件下水電氣管線、設施設備平穩運行。

鄭州市教育局應提醒學校做好師生保障工作，避免學生長時間在戶外暴曬和劇烈運動。鄭州市文廣旅應提醒各級景區做好遊客保障工作，保證降溫設施設備正常運行，提醒遊客避開高溫時段。

公安、交通部門要加強道路交通安全監管，加強對駕駛員的安全教育，嚴防疲勞駕駛；加強對客車、危險品運輸車輛等重點車輛安全狀況檢查，防止車輛受高溫影響引發自燃、爆炸等事故確保運輸安全。

公眾要避免長時間戶外活動，採取有效的遮陽防曬措施，對老、弱、病、幼人群採取保護措施。

嚴格落實值班值守和資訊報送制度。各級各部門要認真做好值班值守工作，認真落實領導帶班和24小時值班制度，嚴格崗位責任制，保持通訊聯絡暢通，遇到重要情況立即按規定程序上報。