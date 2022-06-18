台北市長柯文哲上任以來積極推動智慧城市，但市議員王浩發現，有不少北市獲獎專案窒礙難行，或推出後鮮少有民眾使用，甚至再無後續規畫，還有得獎專案重新包裝後再參賽，以刷新更多獲獎紀錄，他炮轟到底是智慧城市還是「自嗨城市」。資訊局對此澄清，北市並非在未評估下持續以同一專案重覆提報，而專案受多種因素影響，不免有終止的可能性。

王浩指出，北市府2017年至2021年，共計編列1億6千萬元智慧城市推動相關預算，歷次市長施政報告中也不忘宣傳智慧城市政績，並洋洋灑灑羅列獲獎紀錄。

但他調閱資料發現，北市2015年至2021年間共計61項專案獲獎，其中有多達20項的獲獎專案是出自於北市府主辦或協辦的獎項，包括「智慧城市創新應用獎」獲獎18項、「全球智慧城市聯盟獎」獲獎2項，他質疑北市府花大錢「自己辦比賽頒獎給自己」，再拿獲獎紀錄當成政績宣揚。

王浩說，智慧城市創新應用獎是北市府與電腦同業公會共同舉辦，每年花費約1100萬，但北市近一半的獲獎專案早已停止辦理或無實際使用，另也不乏使用率不佳的項目，北市府每年花費上千萬辦理的智慧城市展根本是自欺欺人，淪為柯文哲大內宣工具。

王浩更披露，北市府自2019年起每年花費300萬加碼舉辦全球智慧城市聯盟獎，竟將北市過去曾獲智慧城市創新應用獎的專案重新包裝後再度參賽，藉此刷新更多獲獎紀錄，炮轟市府為了營造智慧城市政策備受各界肯定的假象，無所不用其極，呼籲別讓各局處硬推不切實際的專案。

對此，資訊局表示，北市府雖共同主辦智慧城市論壇暨展覽，但並非智慧城市創新應用獎及全球智慧城市聯盟獎的主辦單位，獎項都由主辦單位聘請外部專門委員獨立審查。

資訊局說，智慧城市相關獎項關注的議題方向、評分標準等皆有差異，因此挑選具獲獎優勢的專案進行報名，非在未評估下持續以同一專案重覆提報，而北市推動智慧城市概念驗證（PoC）創新實驗專案受技術、服務模式或市場反應等因素影響，不免有終止之可能性。