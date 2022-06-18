40歲「范爺」范冰冰2018年捲入陰陽合約風波，讓她在演藝圈聲勢大跌，和李晨被看好的戀情也在隔年宣布分手，讓粉絲相當唏噓。今(18日)大陸媒體爆出范冰冰新男友疑似曝光，她帶著新男友和家人聚餐約會，結束後小倆口在戶外擁抱、親手跟頭，關係不言而喻。

范冰冰過去演出《還珠格格》走紅，近年她演技頻受肯定，更多次打入富比世名人榜，未料2018年被央視主持人崔永元爆出陰陽合約事件，讓范冰冰一夕之間「被消失」，多日後她才發聲明道歉，並認賠約44億台幣的天價罰款。

范冰冰被拍帶男友跟家人吃飯，結束後在餐廳門口擁抱親吻。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

感情生活方面，2015年范冰冰認戀合作《武媚娘傳奇》傳出緋聞的李晨，2017年在范冰冰生日當天，李晨求婚成功，原本外界瘋傳兩人隔年會在古堡舉行世紀婚禮，但因范冰冰捲入稅務事件，兩人的戀情也因此急凍，2019年兩人雙雙發文宣布分手，范冰冰事後更坦言不忍拖累李晨和弟弟范丞丞。

據《攝影劉大錘》報導，單身3年的范冰冰終於傳出新戀情，被拍帶著一名眼鏡高壯男跟家人聚餐，吃完飯後范冰冰摸男友肚子，男方順勢牽了她的手親一下手背，接著又把她摟在懷裡親吻頭頂，充滿粉紅泡泡，該男後來體貼幫范冰冰媽媽提東西，可見跟范家人已經相當熟識，見此，網友回：「我倒希望大美女有新戀情，雖然不知道真的假的，這麼漂亮有人喜歡很正常啊」、「冰冰姐，你真的有戀醜癖嗎」、「美女談戀愛而已，只要不被騙錢騙感情就還好」、「如果他是個富豪當我沒說」。