台灣民眾黨「2022全台大眾走」今天在首站金門起跑，黨主席柯文哲領軍跨海為金門縣聯絡處揭牌，宣示在外島金門插旗為年底大選備戰。（李金生攝）

台灣民眾黨「2022全台大眾走」今天在首站金門起跑，黨主席柯文哲領軍跨海為金門縣聯絡處揭牌，宣示在外島金門插旗為年底大選備戰。（李金生攝）

國民黨籍「金門女戰神」陳玉珍也意外現身，替口中的「表妹」周曉芸加油，成為全場受矚目的焦點。（李金生攝）

柯文哲前進外島金門，受到支持者熱烈歡迎。（李金生攝）

民眾黨插旗金門！大眾走為2024總統選戰暖身？ 柯文哲笑回要達「這目標」

台灣民眾黨「2022全台大眾走」今天在首站金門起跑，黨主席柯文哲領軍跨海為金門縣聯絡處揭牌，宣示在外島金門插旗為年底大選備戰，強力為縣議員參選人周曉芸站台加油。當地支持者也期待在金門的藍天增添白雲，為地方政壇帶來不同的聲音。

台灣民眾黨選定在「2022全台大眾走」首站金門，搭配金門縣聯絡處揭牌運作，為縣議員參選人周曉芸拉抬聲勢，柯文哲主席帶領祕書長謝立功和立委蔡壁如等人聯袂出席，吸引不少青年支持者到場聲援，熱鬧場面展現他的超高人氣，以及年輕政黨受歡迎程度，在一向藍天高掛的金門，也帶來不一樣的政治色彩和氛圍。

針對媒體問及民眾黨的「全台大眾走」是否為總統之路暖身？或有甚麼盤算？柯文哲表示，目前最重要的是做好每天該做的事，希望黨提名的候選人都能順利當選，同時一步一腳印慢慢擴張力量，未來是以成為全國第1大政黨為目標。

蔡壁如也表示，「全台大眾走」已是民眾黨第3次展開的活動，目的在宣揚民眾黨的理念，做到傾聽民意、傳遞價值，此次活動重點是18歲公民權的複決外，也要為各地參選人加油打氣。

國民黨籍「金門女戰神」陳玉珍也意外現身，替口中的「表妹」周曉芸加油，成為全場受矚目的焦點。她表示，民主政治要有多元的政黨競爭，大家的目標一致都是不分黨派，協力來為地方服務。

柯文哲中午走訪當地信仰中心，下午也安排與金門縣長楊鎮浯會談，同時也將在昇恆昌進行專題演講，與青年朋友溝通和聽取心聲。