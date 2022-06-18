主持天后陶晶瑩（右2）上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（左1、2，右1）主持的《36題愛上你》。（公視提供）

炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持公視《36題愛上你》（36題）邁入第3季，首集邀來主持天后陶晶瑩（陶子）上節目；陶晶瑩開場時穿三吋高跟鞋秀台步跟長腿，讓炎亞綸直說「身材維持得超好！」

陶晶瑩出道逾30年，當過歌手、廣播與電視主持人、作家、畫家，近來又投入企業經營，《36題》節目上披露陶子年輕時卯足全力工作，竟有過吃「小強便當」的經歷。原來她當時電視主持告一段落，要接著赴電台現場主持2小時廣播，結果一路塞車到場後只剩10分鐘用餐，陶子說：「便當打開吃一吃，不是有三格嗎？有一格怎麼咖啡色？還亮亮的。」原來其中一格有隻大蟑螂，她回顧當時窘況，「因為它有隔間嘛，我就吃這個房間的菜，不吃那邊的，再去上節目。」炎亞綸聽了瞠目結舌。

陶晶瑩「燃燒自己」拚命工作的過往，更嚇壞《36題》的主持人們。Sandy現場提及「她曾經肝指數破萬，得到了猛爆性肝炎」，陶晶瑩加碼補充說是「兩次」，「正常人指數是42，我是1萬。」讓炎亞綸也驚呼：「兩次破萬，這真的是萬萬不能耶！」

陶晶瑩表示第一次發生是30歲主持娛樂新聞時，她形容當時病情嚴重到台大醫生直接站在她床邊說：「妳要死了，知道嗎？」而第二次發作則是兩個孩子還小時，「他們跑到病房來看我，笑說媽媽你這邊有電視好好玩。」當下也令陶晶瑩痛定思痛，打定主意要維持身體健康，她說「留得青山在比較重要」，還陶晶瑩表示，當時住院帳單可以去東南亞度假好幾趟。

陶晶瑩下個月底要在小巨蛋開演唱會，今年４月時也進軍YouTube開《WOW桃姐》頻道，大談女性議題，且毫不避諱觸碰性教育話題。陶晶瑩表示因爲兒子上國中了，有天跟李李仁說：「老公你要不要去教一下小龍怎麼打手槍？」沒想到引來魔羯座的李李仁嚴肅回：「你在說什麼？」讓她覺的自討沒趣。但她現場反問炎亞綸說：「還是不用教，就是可以自己（學會）？」當場讓炎亞綸露出害羞尷尬表情。全新一季《36題》自明日（19日）起，每周日晚9點在公視首播。