高雄市鳥松區美山路一處空地，遭民眾投訴非法堆置事業廢棄物。（高市環保局提供）

該空地廢棄物清除後。（高市環保局提供）

高雄市鳥松區美山路一處空地，遭民眾投訴非法堆置事業廢棄物，環保局獲報派員稽查，發現業者以合法掩蓋非法，雖領有廢棄物清除許可證，但未依規定申請設置貯存場、轉運站，依違反廢棄物法開鍘，可處6000元至300萬元罰緩，並令業者限期改善，否則得連續開罰。

環保局統計，從去年12月至今年4月期間，共查獲5家清除機構未經許可私設廢棄物貯存場、轉運站，並從事堆置、簡易分類、處理廢棄物等不法行為，其中4家涉及申報不實，違規行為損害程度嚴重，依廢棄物清理法第42條進行開罰，併涉犯同法第48條申報不實虛偽記載，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科1000萬元以下罰金，移送內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊第三中隊偵辦在案。

環保局近日又接獲民眾陳情，檢舉位於鳥松區美山路附近一處空地，地主為某企業行所有，追查發現該業者雖領有環保局核發廢棄物清除許可證的合格清除機構，但經檢視其清除許可證內容，並未申請貯存場、轉運站，而逕自私設貯存場並從事營建混合物（土、沙、磚、瓦、混凝土塊、廢塑膠、廢木材、廢鐵等物質）簡易分類之情事。

環保局表示，業者顯然未依審查通過申請文件內容辦理，涉違反廢棄物清理法第42條暨公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第18條第1項規定，可處6000元以上300萬元以下罰鍰，並令業者限期改善，屆期仍未完成改善者，按次處罰。

環保局局長張瑞琿強調，清除機構應依法向環保局申請合格貯存場、轉運站，並取得環保局同意後始得於場內進行廢棄物堆置、簡易分類，切勿貪圖一時方便，觸法受罰。民眾若有發現不法，可撥打市府1999專線或公害陳情專線0800-066-666。