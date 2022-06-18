新北市淡水老街海關碼頭，今（18）日凌晨發生民眾落水意外，1名年輕女子被民眾發現掉落河裡，消防獲報後立即派遣人員、船艇前往救援，最後在報案地點下游200公尺處發現女子，但救起時已經失去呼吸心跳，救護人員立即實施CPR，並送醫急救，經搶救後，女子恢復生命跡象，目前仍在醫院持續觀察中。

據了解，發生落水意外的是1名21歲年輕女子，今天凌晨2時許，民眾發現她在淡水老街海關碼頭落水，趕緊打119報案，警消獲報後趕到現場，但沒發現女子，消防隊立即出動船艇在附近河面搜索，經過約15分鐘後，終於在下游約200公尺處發現葉女蹤跡，但將她救起時已經失去生命跡象，救護人員立即替她進行CPR，不久後恢復心跳，救護人員立即將她送往醫院搶救。

不過葉女在送醫途中又一度失去呼吸心跳，情況十分危急，救護人員立即以AED監測並實施電擊，到院後再由醫院接手急救，所幸經搶救後，女子已經恢復生命跡象，至今天上午仍有自主性心跳，不過仍需要持續觀察。

新北市政府消防局第三大隊長黃弟勝指出近年來常有民眾在淡水河邊散步遊玩時不慎落水的意外事故，呼籲民眾若不幸落水無法游至岸邊自救時應將雙手打開，腳放鬆微微張開，讓身體呈現大字、以河為床自然漂浮水面，等待消防員救其上岸。