亞特蘭大勇士的驚奇連勝之旅結束了！他們18日做客芝加哥，對戰近期連敗不止的小熊，前一個系列賽狂打27分的勇士卻陷入投手戰，最後小熊投手接力演出完封，1比0擊退勇士。小熊中止近期10連敗，勇士則是14連勝告終，只差1勝就能追平隊史紀錄。

連勝結束也不全是壞事，至少大家不必戰戰兢兢度日。職業選手難免迷信，勇士投手教練克蘭尼茲（Rick Kranitz）說他擔心搞壞連勝的運氣，每天早餐都必須吃一樣的東西和做一樣的事情。「你不會想改變任何事情，你早上起床之後都得重複相同的活動，不巧我最初那天吃的是甜甜圈。」克蘭尼茲自嘲現在他的早餐可以吃得健康一點了。

今天的運勢站在小熊一方，勇士小阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）、歐蘇納（Marcell Ozuna）擊出深遠的平飛球，但在強風之下被吹回場內，勇士沒能展現拿手的全壘打攻勢，全場僅2支安打。

8局下，小熊畢亞（Jonathan Villar）四壞球上壘，隊友觸擊犧牲送他上二壘，接著他自己盜三壘成功，最後藉著高飛犧牲打跑回本壘，小熊沒有安打就攻下致勝1分。這是勇士6月以來首場敗仗，他們5月底還落後國聯東區的大都會10.5場勝差，這一波連勝之後拉近到5.5場，目前37勝28負。