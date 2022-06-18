台南鐵路地下化工程今天又傳狀況！上午11點38分，台鐵台南路段位於生產路的工程發生工人懸掛永久柱吊裝時，不慎撞上圍籬，圍籬傾斜侵入鐵道路線，擦撞行駛中的區間車3167次，所幸全車無人受傷，但該起事故也造成火車延誤7分鐘。
鐵道局中部工程處指出，事發地點為施作C214標南台南站路段地下化工程，當時正好在吊掛永久柱，研判因工人操作不慎，吊掛時，竟碰觸到圍籬，圍籬傾斜後，正好一列區間車行駛而來，又再擦撞區間車，這輛行駛至台南-保安間東正線的區間車，當下緊急停駛，所幸全車旅客無人受傷。
台南鐵路地下化工程今天又傳狀況！上午11點38分，台鐵台南路段位於生產路的工程發生工人懸掛永久柱吊裝時，不慎撞上圍籬，圍籬傾斜侵入鐵道路線，擦撞行駛中的區間車3167次，所幸全車無人受傷，但該起事故也造成火車延誤7分鐘。
鐵道局中部工程處指出，事發地點為施作C214標南台南站路段地下化工程，當時正好在吊掛永久柱，研判因工人操作不慎，吊掛時，竟碰觸到圍籬，圍籬傾斜後，正好一列區間車行駛而來，又再擦撞區間車，這輛行駛至台南-保安間東正線的區間車，當下緊急停駛，所幸全車旅客無人受傷。
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