烏克蘭17日稱，2枚魚叉（Harpoon）反艦飛彈擊沉俄軍黑海艦隊的「瓦西里貝赫」（Vasily Bekh）號救援艦，如果消息屬實，這將是西方軍援烏克蘭魚叉飛彈的首次建功。

綜合《動力網》（The Drive）、海軍新聞（Naval News）報導，烏克蘭國防部17日在推特宣布，烏克蘭海軍成功將俄軍黑海艦隊的瓦西里貝赫號救援艦去軍事化，這艘救援艦負責運送俄軍、武器及彈藥到蛇島（Snake Island），貼文還嗆聲：「莫斯科號（Moskva）永遠不孤單。」

Spasatel Vasily Bekh, a tug of the russian black sea fleet, successfully demilitarized by the @UA_NAVY. The ship was transporting personnel, weapons and ammunition to the occupied Snake Island.

Moskva never be alone... pic.twitter.com/3slXr6qtEl — Defence of Ukraine (@DefenceU) June 17, 2022

隨後烏克蘭國防部也公布由TB-2無人機拍下瓦西里貝赫號先後被2枚彈藥擊中、爆炸的畫面。

#Ukraine: Big news from the Black Sea- the Ukrainian Navy claims to have destroyed the Russian "Vasily Bekh" rescue vessel, as it travelled to the famous Snake Island; it reportedly had a Tor-M2KM SAM system on board.



The strike was filmed by a TB-2 drone; 2 munitions are used. pic.twitter.com/pCjMf2RX4d — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 17, 2022

烏克蘭國防部的貼文並未說明瓦西里貝赫號是被何種武器擊中，不過根據畫面，救援艦似乎是被某種反艦飛彈擊中，包括敖達薩州州長馬欽柯（Maksym Marchenko）、烏克蘭議員剛察倫科（Oleksiy Goncharenko）等多名烏克蘭官員也宣稱，魚叉反艦飛彈擊中瓦西里貝赫號，目前無法核實烏方說法，不過如果消息屬實，這將是西方國家提供烏克蘭魚叉飛彈後，魚叉飛彈首次在俄烏戰爭中建功。基輔5月底首度證實，收到丹麥的魚叉反艦飛彈。

The first Russian military ship was sunk down this night by anti-ship Harpoon missile! Tugboat Vasily Bekh became submarine near Serpent island and joined cruiser Moskva — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) June 17, 2022

另外也有人懷疑是英國提供的「硫磺」（Brimstone）型飛彈立下戰果，不過「海軍新聞」根據事發地點及射程，認為出動硫磺飛彈的可能性較低。

俄國媒體報導，瓦西里貝赫號被擊中後不久即沉沒，導致23名船員受傷、10人下落不明，目前俄國官方尚未證實傷亡人數。

美國海軍學院專欄作家沙頓（H.I.Sutton）指出，救援艦是有效的軍事目標，而且相當重要，為俄軍佔領的蛇島提供重要補給，他說，在許多方面，救援船甚至是比軍艦價值更高的目標。