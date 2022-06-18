全球電源與能源管理廠台達電(2308)宣布在台東蘭嶼發電廠建置之儲能系統正式交付台灣電力公司啟用，2019年至今，台達電已完成多套儲能系統，包含社區、製造業廠區、離島、電廠、濱海等場域，涵蓋電網級、工商業與微電網應用。

在能源轉型政策與產業趨勢下，電力能源將轉變為下世代的科技產業，再生能源發電佔比提高，台商回流設廠與半導體業加碼投資，交通電氣化帶動大量用電需求，都將為電網穩定性帶來挑戰，台達電擁有完整研發設計、生產製造、驗證整合與維運服務，將以整體解決方案提供者與業界夥伴積極攜手合作，共同建立各種儲能應用的實務經驗。

台達於2020年在金門夏興電廠所建置的儲能系統已成功輔助台電對金門居民提供優質電力服務，今年將成功經驗延續到蘭嶼，配合蘭嶼當地的電力條件，此系統建置容量為500kW/1.1MWh，對於蘭嶼因應觀光旅遊發展而帶來的尖峰用電量增加，以及強化離島電力系統穩定性、解決供電瓶頸等問題，提供最佳助力，未來可透過儲能執行削峰填谷、頻率調節與支援發電機備用電源等應用，達到穩定蘭嶼供電之功效。

針對蘭嶼的海島型天候，以及經常受到颱風侵襲的特性，台達團隊也針對風速、雨量、洪水位、鹽霧害等挑戰，量身規劃整套系統的保護措施，基地旁一面高達4公尺、寬20公尺的RC防風牆便是其一對策。

台達能源基礎設施暨工業解決方案事業群總經理張建中表示，此案雖在COVID-19疫情期間建置，且受到全球缺料、航運緊張等情況影響，然而台達藉由掌握儲能關鍵技術、運籌管理、併網整合豐沛經驗與在地團隊的一條龍服務能力，成功克服空間與時間的限制，準時且100%履約，完成台電所交付的任務；在台灣能源轉型的過程中，台達可藉由這些實戰經驗具體協助電業與工商用電大戶打造穩定可靠的儲能系統，提升電網強韌性。