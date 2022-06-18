年底桃園市長選舉，國民黨徵召行政院前院長張善政出戰，民眾黨由立委賴香伶出線，民進黨人選以衛福部長陳時中、新竹市長林智堅、立委鄭運鵬呼聲高，但尚未宣布。

根據入口網站《Yahoo》16日起針對「你看好誰能當選桃園市長？」進行網路民調，截至今（18）日中午13時止，有8500人投票，其中第一名的張善政遙遙領先第二名的林智堅；但是，看好張善政的比例，由16日的57.1%，微幅下滑至今日的51.6%，令人意外。

《Yahoo》16日起至20日舉行網路民調，詢問網友「你看好誰能當選桃園市長？」選項有林智堅、陳時中、張善政、立委鄭運鵬、賴香伶。截至今（18）日13時止，有20.0%選林智堅、6.7%選陳時中、51.6%選張善政、3.5%選鄭運鵬、4.9%選賴香伶，另有13.3%為不知道/沒意見。

值得注意的是，陳時中的選票比例較16日微幅下滑，16日時陳時中獲得7％的選票，目前下滑至6.7％。無獨有偶，張善政的選票比例也從16日的57.1％下滑至今日的51.6%，令人意外！