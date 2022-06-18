葉姓男子今年2月期間，在光天化日之下開著保時捷到鼓山區彰化銀行行搶，面對圍捕，他還朝員警扣板機，最後遭行員和警方合力逮捕。落網後被羈押至今，他搬出老母親身體不好，想陪他等理由請求交保，但高雄地方法院判決不准，繼續延押2個月。

今年2月11日中午12時許，葉姓男子開著一輛保時捷到鼓山區彰化銀行博愛分行，走進銀行後從外套裡抽出黑色改造手槍，並朝櫃台丟出塑膠購物袋，喝令行員將裝錢進袋子內，正好在附近巡邏的3名員警不到1分鐘就趕抵現場，葉男見員警迅速到場，過程中他甚至朝著員警連扣數次扳機，還因卡彈，拉槍機滑套重新上膛時手滑導致槍枝落地解體。

行員見狀立刻抓起椅子砸過去，3名員警也掏出辣椒水並壓制逮人，事後發現葉男彈匣填裝8顆子彈，幸好卡彈未釀傷亡。葉男供稱，因向銀行申請紓困貸款又被刁難，氣不過加上絕望，才計畫行搶。被高雄地檢署依強盜未遂、殺人未遂、妨害公務、違反槍砲彈藥刀械管制條例等4罪嫌起訴。

由於羈押期間即將屆滿，高雄地院召開延押庭時，葉男稱：「我的母親已經86歲，且身體不好，希望有機會可以陪伴她」等語，但法院審酌他所犯的罪為重罪，若是交保，無法確保審判、執行程序可順利進行，因此裁定從6月25日延長羈押2個月。