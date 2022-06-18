南投縣18日確診人數1220例，由於疫情處於高原期，住宿型機構住民仍是被注意的高危險群。縣府表示，近1週來，機構確診人數下降，從6月10 日的793人降至6月17日的242人，快篩陽性率從18.4％降至5.08％，但衛生局提醒仍要小心，防範二次感染或復發可能。

中央流行疫情指揮中心18日公布南投縣確診人數1220例，截至昨日累計確診人數4萬3398例，居家隔離人數3615例，今日已解除隔離1322例，居家照護人數9467例。

由於疫情處於高原期，住宿型機構住民仍是被注意的高危險群，南投縣共有57家住宿型機構，包括護理之家、老人福利機構等，收住4000多人。6月初展開大普篩，計有793人確診，陽性率高達18.4％。

經過一週努力，住宿型機構確診人數已經減少，確診人數從6月10日的793人，降至6月17日的242人；快篩陽性率也從6月10日的18.4％，降至6月17日的5. 08％。投藥率方面，6月10日投藥率55.1％，6月17日提升到75.1％。

衛生局指出，由於長照機構人口密集，若有確診個案，易發生群聚感染，且住民多為失能、年長或患有多重疾病，免疫力較低，染疫後轉中重症比例及死亡風險都相對較高，一切仍要小心，防範二次感染或復發可能。