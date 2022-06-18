1名男網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》寫下，日前他去好市多購物時，自己的推車悄悄被其他人推走，保溫袋也直接被偷走，原PO發文警惕大家逛賣場時要小心手推車上的錢包，並直呼好險他沒有將錢包放在推車上，不就虧大了。文章曝光後引起大批網友共鳴。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文提醒大家，在好市多買東西真的要小心注意自己的推車，以前偶爾發生拿錯推車，但現在已經演變成集團竊盜，原PO表示，嫌犯會利用顧客在看商品時，悄悄將推車推走，接著偷取上面的保冷袋、購物袋以及顧客遺留在推車上的包包。

原PO分享他在昨（17日）在好市多遭竊的親身經歷，當時他正在聽銷售人員在講解洗碗機時，身邊突湧入不少人圍觀，且一直有人插話讓銷售人員轉移注意力，等大家離開後，他發現他的推車不見了！原本掛在車上的保冷袋也消失，在賣場內繞了好多久都看不到有他的商品及保冷袋，最後原PO慶幸地說：「還好車上沒有錢包，不然就虧大了」。

文章曝光後，網友們紛紛留言：「包包或貴重物品留在推車上就是不正確不安全的行為」、「推錯也是有可能啦」、「各位大大，直接報警察，因為他們算準你們不會報警察的，怕麻煩」、「我錢包一轉眼直接消失」、「保冷袋裡面一定要寫，偷我者衰三代」、「不管在哪個賣場看什麼，手都不要離開推車」、「裡面只能放未結帳的東西，其餘還是要放身上」。