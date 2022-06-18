新竹縣一對年輕情侶昨日在台北市飲酒後，凌晨請代駕開車返家，途中行經桃園時2人疑因感情糾紛起爭執，林男持小刀劃傷自己左手後，林女接著奪刀傷害自己，疑刺中左胸，血流不止昏迷，送醫急救後仍傷重不治。目前檢方相驗初步判定，林女應為自殘致死，確切死因仍待進一步解剖釐清。

警方調查，28歲的林男和24歲林女為居住在新竹縣的情侶，2人昨在台北市某酒店飲酒，凌晨請代駕開車載他們返回住處，路途行經中壢時2人因感情糾紛起爭執。

林男激動持車上自備的長約30公分球棒型隱藏小刀割自己的左手腕，林女見狀立刻奪走刀子，疑自刺左胸3刀，傷及心肺血流不止。

據悉，由於當時來自台北的代駕人員對醫院位置不熟悉，林男便自行開車將林女送往醫院急救，因傷勢過重，仍於昨日清晨5時許宣告不治。目前檢警初步排出他殺可能，認為林女身亡應是自殘所致，但確切死因仍待解剖後才能進一步釐清。