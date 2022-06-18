台東大自然油畫協會2022年聯展今天開幕，展出145幅作品，內容豐富，展出地點在台東市南京路文化處的藝文中心一樓展廳，這也協會今年唯一的一場展出。

今天上午在台東縣文化處藝文中心一樓舉辦開幕典禮，包括台東縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪、生活美學館長江愚、行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷、台東縣政府文化處長顏志光等人出席。

大自然油畫協會理事長賴世榮致詞表示，去年開始畫會突破多年來限制油畫展覽的18年傳統之後，今年更有新的創意作品，如漆畫、藏密唐卡、精緻工筆佛畫等精緻藝術品呈現，這是台東地區所僅見的。

他進一步解釋，去年開始大自然油畫協會開放招收除了油畫創作的愛好者以外，其他諸如水彩、水墨、書法也一併歡迎加入，一起研習。因而今年有了更多元化的藝術創作者加入，這是開放門第之見後的顯著成果，尤其這次所謂的漆畫、藏密唐卡及精緻工筆佛畫此地比較少見。

賴世榮表示，這次展出是今年唯一的一次，歡迎大家前來欣賞，總共展出145幅，有油畫、水彩、絹扇畫、精緻彩筆插畫、水墨、書法、漆畫、工筆佛畫、藏傳唐卡畫等等，展期即日起至6月30。（編輯：黃世雅）1110618