家醫科醫師闕壯理分享，一名50歲的男患者因呼吸衰竭被送到急診，詳細檢查後，發現氣管內聚集了一堆白色橡膠狀的不明物體，患者甚至還咳出人參形狀的東西，看上去怵目驚心，經過一翻檢察之後，才確認患者是罹患了塑型性支氣管炎。

闕壯理今在IG上分享，一名50歲的男患者有酗酒與肋骨骨折的病史，因意識呆滯與呼吸衰竭被送到急診，由於病情嚴重，所以醫療人員迅速執行氣管內插管，而病患的呼吸陰衰弱，影像檢查發現雙下肺塌陷，狀況看起來不太樂觀，須住院觀察。

闕壯理指出，隔天病患理論上應要暢通的氣管內管中，竟出現像是「白稠狀的軟塞」的東西。為確認氣管內管到底發生什麼事，醫生安排數次支氣管鏡檢查，可用內視鏡觀察氣管內部，結果看到許多白色、橡膠狀的物體；過幾天再看，發現這些物體都聚集在一起了，一直延伸到細支氣管，導致整個左肺塞住。

闕壯理表示，經過檢察發現，這不是感染，也沒有肺部結構異常；這些物體是纖維蛋白、黏液與發炎細胞的綜合體，最後患者被診斷為塑型性支氣管炎，又可稱為塑膠氣管炎，是種罕見疾病，與先天性心臟病、淋巴系統疾病、鐮刀型紅血球病有關。

闕壯理透露，這個疾病是因為淋巴回流異常，加上黏液和細胞等物質在支氣管內形成白色軟膠狀的圓柱體，就像幫支氣管灌模一樣，這些黏液最終成為塑膠質地的「模型」，塞住氣管造成呼吸困難，嚴重者甚至可能窒息死亡。而患者可透過支氣管擴張劑、化痰藥、血栓溶解劑治療，8天後明顯改善、脫離呼吸器。

闕壯理也分享照片說，根據患者太太的說法，患者本身咳出這樣如同人參一樣東西的狀況已持續好幾個月，讓他感到很驚訝，因為患者咳出來的東西實在太震撼了，竟然有辦法忍耐下去，沒有早點來看病。貼文引起網友熱議，「這也太恐怖，感覺是什麼恐怖片，最後會變成一棵樹」、「恐怖蠟像館」、「這是被香菇寄生了嗎？」