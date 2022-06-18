南韓YouTuber Judy曾在台灣生活，也學過一點中文，時常會用中文進行對話，加上溫婉外型和火辣身材，是南韓會中文的網紅中最受喜愛的YouTuber之一。她日前PO出一段開箱台灣酒的影片，她的好身材意外成為焦點，讓許多網友直呼都沒在看酒。

「韓國女生Judy」今（18）日在facebook發文，從時間推算，這是她之前在美國旅遊時拍下的影片，她專門把台灣的竹葉青酒帶到美國，Judy說：「很多人推薦（台灣竹葉青）給我，說很好喝，所以我很期待（喝起來）會怎麼樣」，除了準備台灣酒，Judy還準備了台灣味的下酒菜，Judy拿出珍藏的蚵仔風味麵線，她一邊準備一邊說自己只帶了一包到美國，但由於之前沒有煮過，所以忘記準備材料，以為內容會和包裝上一樣，會有香菜有大腸，結果內容物只有麵線，無厘頭的搞笑風格讓網友直誇呆萌。

Judy評價台灣的蚵仔麵線，她形容口感有辣味但非常好吃，不過吃到一半才想起來要介紹酒。她拿出珍藏的竹葉青，只見裝酒的陶瓷瓶上有竹葉圖案，外觀非常古典。Judy表示：「感覺會有竹子的味道，有藥材的味道，酒後面能感受到甜味，味道有很多種」，過去她喝金門高粱時覺得酒很烈，喉嚨感覺很燙，沒想到竹葉青喝起來非常順口。

除了影片內容，好身材的Judy穿著一件低胸U型上衣，肉眼可見上圍傲人，在準備料理時雪乳微微晃動，讓網友們直呼：「很晃」、「直接珍藏」、「影片要素過多只好多看幾遍了」，影片最後Judy直接醉倒沙發上，友人叫她都沒有反應，力證台灣酒的威力。

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