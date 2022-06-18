食藥署昨宣布通過「諾瓦瓦克斯」（Novavax）專案輸入申請，核准用於18歲以上成人，兩劑施打間隔為3周。中央流行指揮中心過去已向COVAX平台訂購200多萬劑，盼在7月份到貨，時間點還需再敲定。至於5歲以下幼兒接種的莫德納疫苗，也在洽談到貨啟程，盼在7月中下旬開打。

昨食藥署專家會議建議依《藥事法》第48條之2規定，核准Novavax疫苗專案輸入，也核准6個月至5歲兒童接種莫德納疫苗。Novavax疫苗適用於18歲以上成人，每人施打2劑，每劑0.5毫升，兩劑施打間隔為3周。臨床試驗顯示，受試者最常見的不良反應為注射部位壓痛、注射部位疼痛、疲勞、肌痛、頭痛、全身無力、關節痛和噁心或嘔吐，不良反應多為輕至中度。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，指揮中心過去已向COVAX平台訂購200多萬劑Novavax疫苗，指揮中心會將食藥署通過EUA的訊息向COVAX轉達，敲定到貨啟程，希望儘速在7月份到貨，但還是需要和COVAX 敲定。

另一方面，6個月至5歲幼兒莫德納疫苗也在昨日通過核准，共需接種2劑，每劑0.25ml，施打間隔28天。羅一鈞表示，幼兒莫德納本來就在採購合約中，目前也是在洽談劑量、到貨啟程，希望可以在7月份的時候到貨，完成檢驗封緘後，於7月中下旬開打，前提是下周召開衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議，討論納入接種的條件，確認後公布幼兒接種計畫。

至於輝瑞幼兒疫苗，羅一鈞表示，還在和廠商洽談中，因為5歲以下兒童相關的資料還沒送到食藥署審查，會同步請廠商儘速提供給食藥署。