暴增402例中重症！本土確診+53643 另添181死、境外64人

新冠肺炎疫情延燒，國內今新增5萬3643例本土，較昨日下降百分之2.8，另增64例境外移入個案。於此同時，國內也新增402例中重症個案，其中181人死亡，最年輕為20多歲男子。2020年以來，國內累計的死亡個案正式突破5000人。

今日本土個案各縣市均低於8000例以下，以台中單日新增7983例居多，其次破千縣市依序為高雄7579例、新北6398例、台南5322例、桃園4611例、彰化4247例、台北3463例、屏東2512例、雲林1535例、苗栗1320例，新竹縣1243例、南投縣1220例、嘉義縣1094例。醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前中南部已有緩降情形。

與此同時，國內今新增402例中重症個案，其中242例中症、160例重症，重症個案中181人死亡，死者年齡介於20多～90多歲，其中164例具慢性病史、127例未接種3劑疫苗、108人超過80歲。羅一鈞表示，其中最年輕個案為20多歲、患有癌症的男子，為接種疫苗，染疫後出現心衰竭、心因性休克而死亡。另有2名30多歲的1男1女，患有神經系統疾病和癌症，其中1人曾接種疫苗、1人未接種疫苗，染疫後併發心肺衰竭、癌症共病惡化死亡。這3名個案都是在發病後3～14天內病逝。

中重症比例。（圖／指揮中心提供）

至於重症個案，今日新增2名兒童個案，分別為1歲哮吼男童、6歲肺炎男童，2人都無慢性病史。其中1歲男童在5月29日發燒、咳嗽、流鼻水、聲音沙啞，5月30日快篩陽，31日因呼吸困難、胸凹到急診就醫，因呼吸窘迫，插管入住加護病毒（ICU），以瑞德西韋類固醇等藥物治療後，病況好轉，6月1日移除呼吸器，6月9日康復，為國內第6例哮吼兒童。

另1例重症個案為6歲男童，6月10日接種1劑輝瑞疫苗，隔日快篩陽確診，6月12日發燒39度，輕微咳嗽、腹瀉，13日呼吸困難、嘴唇發紫到急診就醫，有胸凹、呼吸帶有喘鳴聲，經X光發現有兩側肺炎，因呼吸窘迫緊急插管，入住ICU，使用呼吸器、瑞德西韋、類固醇等治療中，還在加護病房救治，為國內第12例肺炎兒童。

截至目前，國內共累計61例重症兒童，其中17人死亡。2020年以來，共累計324萬4453例確診、5049例死亡。今年累計的316萬2445例本土個案中，有315萬105人為輕症及無症狀（99.61％）、7393例中症（0.23％）、4947例重症個案（0.16％）。今年的重症個案中，有4196人死亡，致死率為千分之1.33。