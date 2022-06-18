不靠海市集集結縣內農村產品與美食，今明兩天在中興新村登場。（不靠海市集提供）

不靠海市集集結縣內農村產品與美食，今明兩天在中興新村登場。（不靠海市集提供）

不靠海市集集結縣內農村產品與美食，今明兩天在中興新村登場。（不靠海市集提供）

南投縣被大自然環繞，是全台灣唯一不靠海的城市，品味南投-不靠海市集集結縣內農村產品與美食，今明兩天在中興新村登場，現場有高達20個在地品牌，歡迎民眾走出戶外共襄盛舉。

主辦單位指出，自2021年開始，市集採常態性辦理，品味南投不靠海市集將發展為成熟且豐富多變的推廣活動，並不定期策畫特色主題，並強化行銷宣傳的效果。

本周參與品牌包括KURO's 黑部 小黑料理日記、大瑪璘手作坊、炭之癮 Tea Addict、阿里山極邊山葵農產行 Alishan Jibian Wasabi、劉花果小舖、圓圓手作烘焙坊、牛牛手工屋、蜂蜜哥、蜜蜂茶園、蛋白工坊、許多菇事、南投縣信義鄉蔬果生產合作社（玉山酒莊）、多麥農產、寶源活力牧草、孫大媽手工花生糖、品味南投、凃家果園＆悄悄話 QiaoQiaohi、Surlax捨得吃手作小點、時代飲 Stay in drinks、伊豆等。

該市集活動主要為推廣「品味南投」此一品牌，加強消費者對品味南投的印象，藉此聯想到南投就想到品味，想到品味就想到南投各式各樣豐物的物產及宜人的環境，因此在招募對象上優先以已加入或有意願共同推動品味南投品牌的農村社區、農社企、農村社區、在地生產者等相關產業夥伴為主，另外，視狀況入選其他適合的業者共同加入。