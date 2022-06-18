【愛傳媒翁佳音專欄】老番講近代初期臺灣史的漳潮泉語系族群時，到今天還是慣性用「漢人」，偶而用「華人」，婉謝被勸導改用「唐人」之詞。並不是頑固，或自以為是，而是到了這種年紀，還是讓老番能保留一點求學過程中的一些認知吧。

老番臉書曾提過日語「唐（から）」不一定專指中國，荷蘭等西方洋人與珍奇之物，日語也寫作「唐人」、「唐物」。總之，日語的「唐」，是「外（國）」。回到臺灣歷史現場，日本時代，「唐人tn̂g-lâng」在《台日大辭典》解釋為：「支那人、民國人」，與「本島人」、「高砂族」相對存在。換句話說，日本人編輯的辭典裡，臺灣（人）不稱自己「唐人」，而是為叫臺灣以外的「中國人」之用語。

千萬不要罵這是日本帝國殖民地統治的他者觀，大清帝國時代的漢語方志雖然一開始說「番呼漢人曰唐人」，可是至遲在十九世紀初就跟日本時代一樣的講法：「臺（人）呼內地（人）為唐人」、「臺灣人稱內地曰唐山、內地人曰唐人」，「臺人……又呼內地人為唐山郎」。「唐（山）人tn̂g（-soann）-lâng」，已變化為外人，若有此歷史知識，就不難知為何戰後「本省人」會叫「外省人」「阿山仔A-soann-á」了。國族認同，雖有變化與撕裂，仍有綿延之處。

至於老番講「漢人」，其實也不是啥太陽底下新事。最近上課準備一段，卻因視迅無法講到。是Anthony Reid的A History of Southeast Asia: Crtical Crossroads，書中序言再提醒學生，民族稱呼常因時代而有變化，例如越南主要民族的京族，到十九世紀還是自稱「漢人」。沒錯啊，越南人一樣也自稱「華民」，稱別人蠻夷，當然跟臺灣一樣，稱後來由中國移民到越南的，為「唐人」。呴呴，研究臺灣史，若配合長期東亞‧東南亞史，會更有趣啊。

作者為中央研究院台灣史研究所副研究員，著有《解碼臺灣史1550-1720》

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