朱銘的《人間系列－紳士》作品，與基隆的意象十分契合，不少民眾希望能夠永久留下大師作品。（張志康攝）

自6月10日起開展的2022城市博覽會，目前正在基隆市進行中，在國門廣場上也展出了雕塑大師朱銘的《人間系列－紳士》作品，成為城博會中的一大亮點。但卻有部分民眾坐在雕塑的皮箱上，或是拉扯雕像領帶拍照。對此，基隆市觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，將會加強巡查、軟性勸導，希望民眾發揮公德心，一起維護藝術創作。

現正於基隆市國門廣場展出的《人間系列－紳士》，是大師朱銘的作品，帶著行李、撐傘及圍著圍巾的紳士造型，透過雕塑呼應「雨都」的天氣環境，以及港口即將揚帆啟程的意象。自展出後，就受到不少遊客及基隆市民的喜愛與支持。

不過，展出這幾天，除吸引民眾與雕塑合影外，也偶有部分民眾會坐在雕塑的皮箱上，或是拉扯紳士五彩繽紛的領帶合影。也讓目睹的民眾憤怒不已，痛批這樣的行為非常不尊重藝術品。

對此，朱銘美術館館長室主任劉佩貞表示，在借展前其實就有類似的心理準備，現場也有派員巡查，也會進行柔性勸導。雖然仍然希望民眾能與作品近距離接觸，不會因此就將作品圍起來，但也期待民眾能夠在展出期間愛護作品。

曾姿雯則表示，現場會加派人士巡察，並加強宣傳，若發現民眾有不妥的行為，則會進行勸導。希望民眾都能夠合作，發揮公德心及文化素養，一起保護藝術作品。

日前有民眾表示，這批作品與基隆的意象十分契合，希望城博會後也能將作品留下。對此，基隆市長林右昌也指示觀光及城市行銷處與朱銘美術館討論，不管是雙方建立長期合作的關係，或是繼續借展，盡力把紳士雕塑留在原地。

劉佩貞則表示，城博會後作品會先撤回美術館，再與市府討論協商合作方式。