清大攜手成大，開設「旅溯雙城」創新通識課程。（清大通識中心提供／王惠慧新竹傳真）

清大通識中心與成大文學院合作，今年夏天推出「旅溯雙城：台南與新竹的自然與人文」通識旅讀課程，6月18日至6月24日共為期6天，為跨校與跨領域的創新課程，由清大與成大教師共同帶領兩校學生們，實地探索新竹與台南兩座城市。

這次的研討議題，包含塹城與府城的開發歷史、族群關係、地質特點、能源使用與變遷，以及城市景觀設計等，期培養學生在地關懷、跨域視野與豐厚的人文涵養。

清大再2020年首創「通識旅讀系列課程」，跳脫傳統教室內的學習方式，帶領學生透過實地訪察進行深度的文化體驗與思考，並結合專家講座、實地參訪、小班研討、文獻閱讀等環節，進行動態的教育學習，幫助學生將知識活化於生活、體驗當代文明活動，實踐知行合一的教育目標。

「新時代的大學教育不應只坐而言，還要起而行，」清大通識教育中心主任翁曉玲說，目前台灣高教政策重視大學社會責任，強調大學與其所在縣市的連結，鼓勵師生願意參與及實踐社會責任。

清大通識中心張繼瑩老師表示，新竹自清代以來曾是北台灣的重鎮，無論在政治、經濟或文化皆有舉足輕重的地位，與府城台南一起學習，即能掌握台灣大方向的歷史發展與自然資源運用概況。

課程內容除了講授台南與新竹自然與人文的基礎知識外，會有兩天安排學生親訪台南，巡禮府城老城區、善化、六甲、東山與關子嶺；另有兩日則為竹塹調查行程，範圍包括出磺坑油礦產區、明德水庫地層實察、新竹舊城區、北埔等地。

清大通識教育中心指出，未來也將持續發展旅讀城市的通識課程，並與國內各大學合作，期能強化大學與在地的合作連結、促進大學生對地方社區之認同感，發覺與回應地方之需求、進而帶動地方的永續發展，共創大學與城市共榮。