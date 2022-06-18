配合兒童莫德納疫苗第二劑開打，台中市政府比照去年成人快打站模式，18、19日在全市開設26處校園兒童疫苗快打站，市長盧秀燕上午前往視察，還充當起一日志工，她說，兒童疫苗快打站採中小型、多點方式進行，免預約且免排隊，成效良好。

盧秀燕在衛生局長曾梓展、民政局長吳世瑋等人陪同下視察松竹國小兒童快打站，她到場時發現有名學童因媽媽未帶小黃卡、無法陪同孩子進入接種疫苗，立即當起一日志工媽媽、陪伴該名學童打疫苗，還特別提醒接下來幾天要多喝水、多休息。

盧秀燕表示，市府去年針對成人疫苗開設快打站服務，成效很好，考量家長周末較有時間，18、19日更首次開設兒童疫苗快打站，現場開放冷氣、播放卡通並有工作人員服務，透過意願調查、由教育局分配注射期程，是六都中最打施打兒童疫苗第二劑的城市。

台中市符合第二劑兒童莫德納接種資格的學童目前約有2萬8000多人，其中約有1萬3000人左右登記到快打站施打，盧秀燕強調，兒童疫苗快打站採中小型、多點進行的方式，26處站點每站約服務500至1000人，另約有9000人施打第一劑疫苗仍未滿4周者，可於滿4周後到醫療院所接種第二劑。

教育局指出，台中市疫情目前處於高原期，市府啟動兒童疫苗2.0計畫，動員學校教職員與志工再快打站服務，各快打站服務間可至台中市政府官方LINE或教育局網頁查詢，另若符合資格且尚未報名接種者，只要當日結束前半小時到場都可到現場報名接種。