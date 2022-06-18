桃園神社的鯉魚流光祭開跑了！民進黨前立委鄭寶清今(18日)在臉書曬出系列照片，會場內掛滿了一面面鯉魚旗幟，景色極其壯觀，他邀請大家在月底前可前往拍照，來一趟偽出國之旅。

鄭寶清在臉書寫道，一面面鯉魚旗幟掛滿整個會場，涼風拂面而來，魚兒在澄淨的天空中悠然遨遊，鯉魚旗隨風飄揚的景色極其壯觀優美，會場中還有「日本浮世繪展」，可一睹浮世繪大師之作。

不只如此，鄭寶清透露，會場同時也有DIY日式菓子與抹茶活動，非常推薦大家假日前來走走，感受日本文化氣氛，來一趟偽出國之旅。

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