讓咚咚再從客串晉升配角的關鍵，是2021年的台劇《茶金》。（羅永銘攝）

咚咚對表演充滿熱誠所以不怕苦日子。（羅永銘攝）

29歲新生代演員洪毓璟（咚咚）自臨演群出道，從事表演工作已11年，在一次又一次的群戲中夾縫求表現，從最初1天拍戲12小時只領500塊，還要遭人頤指氣使，到成為角色有鏡頭的特約演員，上戲1天平均領3千元，至今年獲選台北電影節非常新人，終於在他的演員生涯劃下里程碑。

咚咚入行遇過不少貴人，其中之一就是幫他取小名「咚咚」的男神何潤東，2018年何潤東初次執導筒拍電視劇《翻牆的記憶》，當時咚咚只是1位群演班底，卻因為認真的表現被何潤東記住，直到2021年再拍《誰在你身邊》，咚咚又被找去演一角，何潤東竟對他說：「我沒有忘記你喔，有特別跟副導說要找你回來演個角色。」讓咚咚相當感動。

近年來咚咚參演過許多優質影視作品，像台劇《火神的眼淚》、《她們創業的那些鳥事》、《最佳利益》，電影《月老》、《緝魂》等，雖然都是客串演出，但他總是會把握機會，像有次他在喜劇片《江湖無難事》演出喪屍，在一堆群演喪屍中演得最好，就獲得與主演龍劭華對戲的機會，還有1顆用手指插龍劭華鼻孔的特寫鏡頭。

咚咚跟喪屍特別有緣，還在天后蔡依林歌曲〈腦公〉的MV中演出殭屍，並與香港影后吳君如對戲，他說：「那天我在片場聽到1個熟悉的聲音，轉身竟然是吳君如！有1幕是我要咬她，結果牙齒掉出來流口水，吳君如就說我很認真，連口水都噴出來了。」

讓咚咚再從客串晉升配角的關鍵，是2021年的台劇《茶金》，他在劇中演出男主角郭子乾的家僕，發揮綠葉演員加分作用，此後戲路又更廣了一些，並順利獲選北影非常新人，他說：「入圍了明天還是要繼續打工、試鏡下1檔戲，生活還是要過，但收到祝福、有這些嘉獎，才瞬間知道自己為什麼要繼續做演員，提醒我不要放棄。」