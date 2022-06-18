高球女將佩姬（Paige Spiranac）榮登國際男性雜誌Maxim（美信）2022年度「世界最性感女人」。雜誌介紹文寫道：「很多人會告訴你老虎伍茲（Tiger Woods）是網路社交平台最受歡迎的高球選手，其實他們錯了，老虎伍茲、菲爾米克森（Phil Mickelson）、巴布沃森（Bubba Watson）都不是，因為第一名的並非職業高球選手。」

「她的名字叫佩姬，她在IG有330萬追隨者，所有平台合計超過1000萬粉絲，而且她是史上最辣的高爾夫選手。」

Maxim雜誌的Hot 100專題自從2000年開始每年選出一位封面女郎，好萊塢女星潔西卡艾芭（Jessica Alba）在2001年當選時才20歲，至今仍是最年輕的獲選者。琳賽蘿涵[（Lindsay Lohan）、麥莉希拉（Miley Cyrus）等問題女星也當選過，去年的當選者是黑人女歌手提亞娜泰勒（Teyana Taylor）。

佩姬在IG寫道：「我很榮幸被Maxim選為今年世上最性感的女人。當我接到電話通知時，我還不敢置信地再三詢問他們。」

今年29歲的佩姬是美國人，她青少女時期在家鄉科羅拉多州贏過高球冠軍，高中時她決定升大學而沒有轉為職業選手，不過她顯而易見的個人魅力讓許多合作商找上門，不必打球弄得一身傷照樣賺進大把鈔票。佩姬告訴Maxim雜誌說：「如果你在大學時預言我會有這種人生，我會一笑置之，所以我現在心懷感恩。雖然我也希望成為職業選手，但我對自己的現況非常滿意。」