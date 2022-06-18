苗栗縣政府18日在後龍鎮維真國中開設大型接種站，一早就有長輩由照護工陪同趕往排隊打苗。（謝明俊攝）

苗栗縣政府18日在後龍鎮維真國中開設大型接種站，一早就有長輩趕往排隊打苗。（謝明俊攝）

住在後龍鎮的8旬老夫婦一早就到接種站排隊，高興地秀出打完3劑的接種小黃卡。（謝明俊攝）

苗栗縣政府18日在後龍鎮維真國中開設大型接種站，一早就有長輩趕往排隊打苗。（謝明俊攝）

苗栗縣政府18日在後龍鎮維真國中開設大型接種站，一早就有長輩趕往排隊打苗。（謝明俊攝）

苗栗縣政府18日在後龍鎮維真國中開設大型接種站，長輩打完領取5百元禮券及快篩。（謝明俊攝）

苗栗縣政府18日在後龍鎮維真國中開設大型接種站，苗栗縣長徐耀昌前往探視老人家接種情況。（謝明俊攝）

苗栗縣政府18日在後龍鎮維真國中開設大型接種站，苗栗縣長徐耀昌前往探視老人家接種情況。（謝明俊攝）

苗栗縣政府針對縣內65歲以上長者施打新冠疫苗平均比率低於全國，18日特別安排在全縣7個鄉鎮市開設大型接種站，為長輩施打第4劑莫德納疫苗，全縣符合施打第4劑的65歲以上長者約有2.2萬多人，後龍維真國中大型接種站一早就有長者趕來排隊，多為符合第4劑接種資格的長輩，苗栗縣長徐耀昌前往探視，呼籲長輩踴躍接種，保護自己和家人。

苗栗縣18日新增確診1320人，與前一日確診人數1344相去無多，顯示感染新冠情況並無明顯下降，為了降低感染確診人數，徐耀昌希望縣民多加施打疫苗。

為了有效提升65歲以上長輩施打疫苗，苗栗縣政府祭出來打疫苗就送5百元禮，以及2劑快篩的優惠好禮，18日一早趕來排隊打苗的長輩們，有部分是衝著好空而來。不過，一對住在後龍鎮豐富里的8旬蔣姓老夫妻，則是堅信打疫苗能好好保護自己不被感染，他們從去年開始打疫苗，都依照施打時程依序打完3劑，施打疫苗種類包括了AZ、BNT，18日施打第4劑莫德納，倆老一早7點就到維真國中活動中心接種站外排隊，率先打完長輩第4劑疫苗。

苗栗縣政府為提升長輩施打疫苗比率，18在全苗栗開設7處大型接種站，包括了頭份國中活動中心、苗市中油紫園禮堂、竹南鎮照南國小活動中心、公館國小活動中心、後龍鎮維真國中活動中心、苑裡國小活動中心、通霄鎮綜合活動中心。並商請重光、慈祐、大千、苑裡李綜合、光田、弘大等醫院負責接種作業。

衛生局並安排接下來在6月25日上午，將在頭份國中動中心、大湖鄉老人文康中心3樓，26日上午在苗市文華國小活動中心，繼續開設65歲以上長輩莫德納疫苗大型接種站，除了施打第4劑以外，其它未施打過疫苗，或是只有打過1、2劑的長輩，也都可以前來施打莫德納。