盜圖猖獗，台中市議員邱素貞也成受害者！邱素貞日前為弱勢民眾發聲，以手持快篩劑的照片、協助中低收入老人向市府爭取發放免費快篩劑，該張照片卻被盜用，且照片中的快篩劑也改成商品「三降茶」，她憂心有民眾不察而陷入錯誤，緊急向警三分局報案，呼籲民眾不要上當。

邱素貞被盜用的照片，是她今年5月31日，因有感於中央宣布免費發放低收入、中低收入戶每人5劑快篩試劑，其中卻未包括「中低收入老人」，特別站出來為中低老人請命而拍攝，該事件並於臉書發布新聞連結。

未料，照片中的邱素貞原本雙手拿著快篩劑，卻被P圖為「三降茶」，一旁還附有「台灣本土三降茶，服用當天降血糖，餐後恢復6.0」等文字，有民眾發現向邱反映，她擔心民眾因而受騙，立即向派出所報案並在臉書提醒大家，因照片遭盜用，賣「三降茶」的人，不是邱素貞，請大家認清楚，不要受騙。

邱素貞說，她已經當阿嬤了，可能是因為這個年紀的人大多有血糖問題，且自己又是民意代表、屬於公眾人物，才被盜圖使用，她對此作法感到氣憤，因該廣告涉及療效，恐有違法問題，呼籲相關單位儘速查辦。