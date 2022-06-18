為響應扶助新住民二代力爭上游，華人EMBA高爾夫球隊16日於大內區舉辦公益高爾夫球挑戰賽，募款30萬元捐贈台灣愛延續等4個協會團體，贊助弱勢童獎學金，並呼籲社會大眾重視偏鄉新二代的學習，落實CSR企業社會責任。

台灣愛延續協會執行長陳美如表示，協會經營兒少站幫弱勢童課輔，除了政府的經費，其他夏令營、才藝課等活動額外支出費用都要自籌，台灣愛延續協會以往以義賣滷味方式籌款，今年受疫情影響，上半年滷味網購收入只有3萬，相較於去年，上半年就有10多萬元收入。

陳美如表示，在協會長期贊助者劉國文的牽線下，華人EMBA高爾夫球隊隊長吳宗欣提議華人EMBA聯合會一起助公益，舉辦EMBA高爾夫球公益盃，不但將比賽獎金捐出，已開放自由捐贈，活動獲得會員響應，有200多人報名參加活動，獎學金也累積到30萬元。

吳宗欣表示，能與隊友一起揮杆做公益，真的很感動，也勉勵隊友們從公益做為起點，帶動整體高球環境對社會影響力的正向循環，讓華人EMBA高爾夫球公益盃獎學金每年都傳承辦理。

華人EMBA高爾夫球隊總幹事劉國文表示，此次獎金將贊助台灣愛延續協會、台南市多元人力資源發展協會、雲林縣沐馨服務協會、嘉義市新移民女性關懷協會等4個團體的績優新二代學童，包括獲得台南市總統教育獎的楊孟頻與蔡紀瑩、全國技藝競賽金手獎第1名的翁銘佑等人。

就讀於大內國中的楊孟頻，是舉重隊選手，拿下今年全國中等學校運動會59公斤舉重銅牌、台南市總統教育獎、大內國中市長獎績獎，16日也與兒少站學生一起到球場幫忙發放滷味與飲料，感謝贊助獎學金的EMBA高爾夫球隊球友。