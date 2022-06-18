中方海軍003型航母下水 命名為「福建」艦

中方第3艘航母「福建」艦17日在上海下水，專家說，這對它的建造和未來服役都是個里程碑。這艘中方自製的第一艘彈射型航母採用了平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量為8萬多噸。它下水後，將按計畫展開係泊試驗和海試。

據中方官媒《環球時報》17日報導，分析家說，拜「電磁彈射系統」（EMALS）等現代技術之賜，舷號「18」的「福建」艦成為第一艘堪與美國航母匹敵的中國航母。

由於福建省面對台灣，引發網民推測，認為「福建」艦可能會在維護中方主權，領土完整和發展利益等台灣問題上扮演要角。

而中國軍事專家和電視評論員宋忠平周四說，「福建」艦下水意味著主結構已完成，對造艦來說是個里程碑。他指出，「福建」艦下水後，接下來將完成如裝配燃料管線、燃氣管線，電氣裝置和武器系統等艤裝作業。不過，由於這是中方第一艘配備「電磁彈射系統」的航母，為了確保一切作業準確地完成，可能會花比一般更長的時間。

此外，宋忠平說，等艤裝作業完成後，將會進行一連串海試，從現在算起，但願能在2—3年內交付中國海軍。

Nice video from PLA navy official website 🇨🇳 pic.twitter.com/LM4t877W5M — 彩云香江 (@louischeung_hk) June 17, 2022

而觀察家說，「福建」艦滿載排水量為8萬多噸，比前兩艘排水量約為6萬噸的航母大，意味著它能搭載更多艦載機。新航母以「電磁彈射系統」取代滑躍式甲板，不僅能大幅提高艦載機起飛架次，也能讓它們攜帶更多燃料和彈藥起飛，並讓預警機和貨機等較重的軍機上航母。他們指出，「電磁彈射系統」的優點在於，它們比蒸氣彈射器輕，耗費的資源較少，充電更快，並能改變輸出功率，以滿足不同軍機起飛的需求。

媒體報導推測，「福建」艦最後可能會有能搭配電磁彈射器的升級版殲-15、電戰版殲-15、據稱名為殲-35的下一代隱形戰機、空警-600固定翼預警機，還有察打一體武裝無人機上艦。