武陵農場浪漫繡球花「花池」元素，更加豐富繽紛武陵農場的景觀新亮點武陵農場浪漫繡球花「花池」元素，更加豐富繽紛武陵農場的景觀新亮點。（武陵農場提供／張妍溱台中傳真）

迎接炎熱夏季，位處高海拔山區的武陵與福壽山農場，細心栽培的繡球花陸續綻放， 放眼望去，一片緋紅藍紫色的花卉，群芳爭艷，尤其武陵農場繡球「花池」，1朵朵可愛「愛心型」繡球花，瀰漫著浪漫氣息，成新打卡熱點。

武陵農場指出，日夜溫差達15度的高山氣候環境，其陽光及土壤特性適合養育繡球花，且農場的繡球花外型比其他地區的花型更壯大碩麗，花球直徑約可比人頭更大，非常顯眼，而且色彩粉嫩、層次豐富，增添風采。

武陵農場副場長胡發韜說，農場擁有長達約600公尺壯麗的繡球花步道，原具約5公尺高「花牆」、「花瀑布」的景觀，預估高達3000株繡球花分佈其中，是民眾相約打卡的秘密景點，另浪漫繡球花「花池」元素，更加豐富繽紛武陵農場的景觀新亮點，具「花手水」的禪意，有滿滿正能量。

另位在海拔2000至2600公尺的福壽山農場，所種植的繡球花不僅花色迷人，不同品種的繡球花，有清爽的紫羅蘭色，也有大紅大紫的艷麗的花色，「愛心型」的繡球花，遊客驚呼好有「愛心」，浪漫百分百，賞花期即日起到7月中旬。