新竹市動物保護及防疫所目前安置逾20隻幼犬，經照顧及隔離檢疫期滿，平均年齡3個月，正是社會化的黃金期，今天宣布開放給民眾認養。

竹市動保所今天發新聞稿表示，目前園區內收容的幼犬通常是民眾在野外發現後送交，或通報安置收容，每隻都活力充沛、可愛親人。

動保所說明，目前有一隻白色黑點的「乳牛」最貪吃，總是靠在志工腳邊露出還沒吃飽的樣子；短毛「小黑」個性好動活潑、跳躍力強，是天生運動高手；棕黃色的「小乖」很親人，喜愛跟人撒嬌；全身米黃色的「大耳朵」模樣超帥氣。

動保所提醒，民眾養狗注意事項，除照顧毛孩的吃住健康外，讓幼犬良好社會化也非常重要，須配合幼犬發育過程，以陪伴但不強迫、正向鼓勵並逐步探索體驗周遭環境與人事物，對幼犬後續身心健康、行為發展及環境適應等非常有幫助。

動保所指出，園區目前收容約200隻狗狗及50隻貓咪，除幼犬、幼貓外，成年犬貓也有許多優點，例如已經成熟的體型不用擔心會變更大隻、性格穩定、身體強健，且經園區熱心的志工愛心陪伴，狗狗已變得十分親人，都適合民眾認養。

動保所表示，認養前民眾須先參加飼主責任課程，了解養寵物注意事項，且認養動物能享有免費的驅蟲、疫苗注射及節育手術服務，目前更加碼提供狗狗及成貓首年免費寵物保險，歡迎有愛心的民眾認養。（編輯：方沛清）1110618