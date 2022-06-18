藝人郭彥均上月底因「很多孩子都走了」說遭網友出征，行政院長蘇貞昌更以「假訊息」回擊，郭事後於受訪表示，「非常不好意思，讓蘇貞昌院長被外界誤會」。蘇貞昌17日受訪則表示，不是針對藝人個人，我們一起團結抗疫。有Ptt鄉民在討論版以「大家以前在網路上講話有需要那麼謹慎嗎？」為題，指出馬政府時代可以「罵政府、抗議總統」，在蔡政府時代似乎不能了，更直言：「現在要放心講話當然可以，只要記住批評其他在野的就好！」

該鄉民今（18日）指出，過去在馬英九時代，時常發生抗議，甚至製作梗圖嘲諷馬的情形，對政府也可以大肆批評，但進入蔡政府時代後「敢對政府（製作諷刺梗圖）試試看？搞不好不用24小時就出事了！」，他直言現在政府懂得運用網軍和側翼，加上不斷的洗腦，「以前的政府只知道要宣傳，根本不知道網軍側翼可以運用到這種程度吧？」

該鄉民無奈感嘆，現在要放心講話當然可以，「只要記住批評其他在野的就好，不要批評到執政的，那種可以罵髒話，丟鞋丟雞蛋的時代，看看一些以前的影片紀錄就好，「在現在這時代可不要隨便模仿啊！」

此篇貼文一出後立刻引起其他鄉民們的熱議，幾乎一面倒的表示認同原Po，鄉民們嘲諷道「現在還是可以罵馬，但罵綠的會很慘」、「你現在還是可以罵國民黨啊，又沒有變」、「馬英九時期才是真言論自由，現在？呵呵」、「想罵總統請去投民進黨以外的」，也有鄉民感嘆「蠻懷念當初有言論自由的時候」、「把官員當狗罵的時代已經過去」。