桃園確診數持續下降，18日新增4611例本土個案，20日起將調整社區醫療採檢站服務站點及時段，減為6站，每日維持開放2至3站，另明（19）日將開設5站「莫德納兒童疫苗第2劑快打站」，免預約，符合資格的6至11歲兒童皆可前往接種第2劑莫德納疫苗，並鼓勵尚未施打第1劑的兒童也可前往施打。

桃園18日新增4611例本土個案，衛生局長王文彥表示，相較17日4305例，持續下降中，其中65歲以上個案占10.95％、18歲以下個案占18.74％，迄今桃園市已累計38萬8658本土個案，疫情仍是往收斂方向發展，疫情趨勢穩定下降，目前有30家醫院及269家診所提供陽性判讀與看診服務。

王文彥說，桃園市社區醫療採檢站的看診人數降至337人、PCR採檢人數399人，5月11日至6月17日累計看診人數為2萬3063人，累計PCR採檢人數為10萬4068人，市府規畫自6月20日起調整服務站點及時段，北桃園保留中路運動公園、巨蛋採檢站及彎頭仔市民活動中心等3處；南桃園則保留中正公園、龍岡採檢站及龍潭戶政事務所等3處，每日維持開放2至3站。

王文彥也提到，本周的長者第4劑莫德納疫苗接種專案，15日打了1萬2219劑、17日打了1萬5462劑，2天累計2萬7681劑，施打踴躍，22日、24日、25日再開設26處社區接種站，辦理長者第4劑BNT及高端疫苗接種專案，提供滿65歲以上（原住民族55歲以上）、距離接種第3劑已滿5個月的長者接種，持續提升長者疫苗覆蓋率。

王文彥說，明日上午8時至12時，也將於桃園區龍山國小、中壢區元生國小、平鎮區新榮國小、楊梅區楊心國小及龜山區自強國小開設「莫德納兒童疫苗第2劑快打站」，不需要預約，符合資格的6至11歲兒童都可前往接種第2劑莫德納疫苗，並鼓勵尚未施打第1劑的兒童也可前往接種。他特別提醒，5至11歲兒童第1、2劑接種需間隔4周以上，且兩劑次須接種同一種疫苗、不可混打。

王文彥說，桃園市目前居家照護在案數共3萬9141人，截至6月17日，居家照護案件累計38萬2545人，已完成37萬2665人，累計完成率近97％。重症方面，桃園11家急救責任醫院開設1231床專責病床，收治比例約3成多；專責ICU病床則開設54床，目前已使用48床，尚餘6床。