劉冠廷與陳庭妮初期的感情線相當小清新。（時創影業提供）

陳庭妮（左）肢體交纏劉冠廷引發網路公論。（時創影業提供）

「鯊魚女」陳庭妮在新劇狠咬「雞腿男」劉冠廷。（時創影業提供）

陳庭妮、劉冠廷在主演的最新戲劇《愛情發生在三天後》一起回春當起大學新鮮人，扮「小清新」毫不違和。今晚首播，最大亮點是劉冠廷與陳庭妮再次相遇後，女方化身為「鯊魚女」狠咬男方的過程，2人從捷運站外從口角爭執上升到「肢體交纏」，畫面全被放上網路引起公議。

手臂被陳庭妮「啃一口」的劉冠廷還被網友戲稱為「雞腿男」，劉回想：「很可怕的一場戲。」陳也感嘆：「那場戲是我的殺青戲，很大、很長、情緒很重、很難拍，更因為現實的拍攝狀況讓我印象深刻。」

「鯊魚女狠咬雞腿男」這場戲嚴峻考驗著劇組團隊和所有群演們的默契，不只劇組要特地跟捷運站借場地，只能在捷運凌晨停駛後才進站拍攝，男女主角還有大量的台詞需要一氣呵成，2人必須一直反覆對台詞，出一個錯誤就要全部重來。陳庭妮透露這場戲拍了非常多次才完成，從開拍到殺青挑戰多次，「真的是我們的『魔王戲』！」幸好最後精彩度十足。

劇中2人朝夕相處，陳庭妮對劉冠庭日久生情早已認定戀愛關係，在畢業前夕告白時，卻遭對方以「可以讓我想3天嗎？」回應，沒能得到期待的答案，陳庭妮從此拒絕再見面：「女生那種心理受傷程度有多巨大，我是非常能理解的。」

《愛情發生在三天後》網羅金鐘獎導演馮凱執導、許芸齊擔任編劇、劉冠廷、陳庭妮、施名帥、孟耿如、林哲熹、謝沛恩、袁艾菲、陳語安等實力派演員主演，即將在八大戲劇台6月18日起每周六晚間8點播出、晚間9點半於Netflix上線、東森戲劇台於6月19日起每周日晚間8點播出，敬請期待。