繼5月29日麥當勞愛三店結束營業後，漢堡王基隆中正店也將於19日結束營業。國民黨基隆市長參選人謝國樑直指：「這是警訊！」他擔心基隆整體消費力下滑，後續的邊際效應會重傷基隆的市民及產業。

謝國樑指出，兩間速食品牌的結束營業，對民眾來說，除情感上的不捨外，更令人擔心的則是基隆市整體消費力下滑的現象。

謝國樑認為，速食品牌平均套餐單價都在120-150元左右，但現在民眾整體收入無法提升，相對壓縮到餐飲的預算，像是中午大家如果只有60-70元的預算，就無法選擇吃這些比較貴的套餐，對於民眾來說這也是一種生活的壓迫，另一方面城市的消費力下滑就讓些品牌選擇退出。

國民黨基隆市長參選人謝國樑認為，速食業者的接連撤點，是政府應當注意的警訊。（謝國樑辦公室提供／張志康基隆傳真）

另一方面，謝國樑也表示，受到新冠疫情影響，近年來不論是小吃攤商與許多產業都受到很大的影響，尤其基隆引以為傲的小吃，如廟口商圈人潮都不如以往，攤商們的租金成本卻持續增加，許多店家也無法經營下去，對基隆都是一種損失與傷害。

謝國樑明白點出，不管是麥當勞的撤點或是漢堡王的撤離基隆，都是對基隆的警訊。他進一步說明，國際連鎖品牌在展店撤店評估是有一整套嚴謹的流程，也是一個地區消費力的指標，撤店當然可以視為是各企業的評估或經營策略的變換，但從城市的角度來看，則是需要注意的指標。

謝國樑也提出兩點建議，第一點，政府目前針對小吃攤商店家，提出的紓困補助持續進行，讓攤商店家能夠度過疫情的難關。第二點，也是最為重要的根本解決之道，就是基隆要創造更多在地就業機會，如同新竹因為有新竹科學園區的支撐，整體消費力能力在全國名列前茅。透過增加更多在地就業機會，進而民眾收入增加，消費力提升，基隆整體經濟發展才能正向循環，讓這些國際品牌能願意重新進入基隆。