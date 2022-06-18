林口警分局為防制轄區大型視聽歌唱KTV發生聚眾滋擾事件，以維護公共安全及社區安寧環境，自12日起規劃連續一週的威力掃蕩臨檢勤務，針對轄內KTV及周邊道路展開閉鎖式臨檢與交叉巡邏，期間也結合第三方警政，與警察局、消防局、衛生局、工務局、經濟發展局等單位組成的公安聯合稽查小組，針對KTV實施公共、消防安全、衛生、營業登記等項目聯合稽查。

林口警自12日起針對轄內KTV展開連續一週的威力掃蕩勤務，於每日晚間結合保安大隊警力，對KTV包廂逐間臨檢，嚴查暴力份子及違禁品。(林口分局提供)

林口警自12日起針對轄內KTV展開連續一週的威力掃蕩勤務，於每日晚間結合保安大隊警力，對KTV包廂逐間臨檢，嚴查暴力份子及違禁品。(林口分局提供)

林口警自12日起針對轄內KTV展開連續一週的威力掃蕩勤務，於每日晚間結合保安大隊警力，對KTV包廂逐間臨檢，查察包廂內有無違禁品（毒品、刀械等……），也逐一盤查身分，通緝犯一經查證立即逮捕歸案，對於青少年消費者則進行規勸，不得於深夜在外逗留，保障青少年身心發展健康。林口警除臨檢KTV營業場所，亦於周邊道路加強巡邏，針對可疑人車實施攔查，不讓滋事份子凝聚，妨害社區安寧。期間總計查獲3名通緝犯，取締231件交通違規；另林口警亦配合公安聯合稽查小組實地稽查，發現KTV部分安全防火門、滅火器及自動灑水設備有故障情形，均要求期業者限期改善，若複查仍未改善將進行停止供電處分。

林口警分局表示業者應善盡社會責任，不僅是視聽歌唱KTV業者，只要是營業場所都應有自主管理觀念，發現消費者可能發生糾紛、鬥毆徵兆時(如爭吵、酗酒大聲喧嘩)，應即時通報警察機關，若業者無法自行約制，放任事態擴大，將運用廣義治安第三方警政策略，提報公安稽查小組加強稽查，由目的事業主管機關從嚴審查、依法裁罰，以有效維護社會治安。

林口警分局長陳忠龍表示林口地區近年來發展迅速，人口逐年增長，大型娛樂事業也陸續進駐，為民眾帶來便利與娛樂的多樣性，同時也增加轄區治安不小的壓力，為此，林口警將規劃更加全面、強度更高的取締勤務，讓民眾享受便利生活的同時，亦能擁有優質的治安環境，營造安居樂業的家園。