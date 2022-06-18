為了應對高通膨，美國聯準會6月聯邦資金利率目標區間上調75個基點至1.50％～1.75％，滙豐集團經濟學家預估聯準會會在7月再升息75個基點，9月升息50個基點，11月升息50個基點，12月升息25個基點，終將使聯邦資金利率目標區間在2022年底上升至3.50％～3.75％。

滙豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融事業處資深副總裁曾詩如指出，調升利息的同時，聯邦公開市場委員會還大幅下調了對2022年經濟成長的預估，美國GDP年增率僅會成長1.7％，低於3 月的2.8％。美國經濟成長放緩對美元前景帶來疑慮，但該如何判斷可能的影響？

「取決於經濟衰退的嚴重程度」，曾詩如分析，回顧過去50年，美元指數（DXY）與美國綜合領先指標（CLI）之間的相關性，可以發現，如果美國經濟成長出現急劇放緩的跡象，美元往往會走強；若是美國經濟成長放緩的幅度較小，通常會導致美元下跌。

滙豐銀行認為，影響外匯市場的主要因素之一，是2022年剩下的幾次會議上，聯準會會用什麼速度實踐點陣圖上暗含的175個基點升息空間。原本大幅度升息和點陣圖的顯著上升已支持了美元走強，一旦再次提前升息，可能會在短期內對美元更加有利。

曾詩如指出，儘管美元走強的路徑有很多，但美元下跌的路徑只有一條，而且很窄，需要同時滿足兩大假設：一、美國經濟成長放緩到足以緩和聯準會升息的程度，但不至於引發美國經濟衰退；二、所有這一切發生的同時，世界其他國家的經濟狀況都在好轉。

「這條路徑並非不可能，但不會是最有可能出現的結果！」，曾詩如說，中期來看，滙豐仍預計美元將進一步走強，尤其是對歐元和英鎊，因為聯準會將持續大幅收緊政策，而歐洲央行和英國央行的升息幅度或更為謹慎。全球經濟放緩也可能導致美元進一步上升。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲進一步分析，美元下半年維持強勢，但由於年初至今已有很強的升值幅度，預計第三季之後，通膨及聯準會加息效果市場緩和，美元不會再大幅升值，但國際貨幣市場的表現差異化會擴大，判斷亞洲貨幣接下來還會波動，因為亞洲央行升息的速度會落後於美國，通膨也沒有美國來的嚴重，亞幣要走到穩定需待及第三季度之後。

從美元指數上周的走勢，先於6/14衝上新高的105.49，之後波動加大，最後一交易日6/17為104.65，部份反映了美元要持續上衝需要更多的外在因素，滙豐財富管理認為，投資人可以開始配置非美貨幣，以商品貨幣為優先，如澳紐幣、加幣，在兌美元匯價上會帶來支撐。