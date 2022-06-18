「小乖」很親人，愛趴在身上跟人撒嬌。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

參觀的小朋友與小幼犬們開心互動。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

幼幼班毛孩正在找家！新竹市動物保護及防疫所內目前安置逾20隻幼犬，經照顧及隔離檢疫期滿，平均年齡3個月，正是社會化的黃金期，為鼓勵民眾認養，市府提供免費驅蟲、疫苗注射及節育手術服務，被認養的狗狗及成貓，寵物保險第1年也免費。

新竹動保所內待認養的狗狗，每隻都活力充沛、可愛親人，白色黑點的「乳牛」最貪吃，常靠在志工腳邊露出還沒吃飽楚楚可憐的樣子；短毛「小黑」個性好動活潑、跳躍力強，是天生運動高手；棕黃色的「小乖」很親人，喜愛趴在身上跟人撒嬌；全身米黃色的「大耳朵」模樣超帥氣。

動保所表示，園區內收容的幼犬通常是民眾在野外發現後送交，或通報安置收容，目前約收容200隻狗狗及50隻貓咪，除幼幼班犬貓，也有許多成年犬貓待領養。

領養成年犬貓有許多優點，動保所表示，例如，已經成熟的犬貓，不需擔心體型會變更大，而且性格穩定、身體強健，園區志工用滿滿的愛心陪伴，狗狗都十分親人，都非常適合認養，也適合教導及適應人類生活與居家環境。

動保所指出，民眾愛心餵養浪浪時，請務必協助進行絕育，以避免過度繁殖，如在野外發現還在喝奶、且無行動能力的初生幼犬，不要馬上將幼犬帶離原地。

動保所解釋，這就像趁狗媽媽不在時搶奪綁架毛小孩一樣，後續以人為餵養，也很難取代狗媽媽的角色功能，最好方式是將幼犬母子一同送交安置，除可提升幼犬照護成功率，後續園區也可為母犬進行絕育，以控制族群數量。