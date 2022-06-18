資深女星王彩樺演藝事業橫跨戲劇、綜藝、主持和唱片，讓她擁有「台灣濱崎步」的美名，總是笑臉迎人的王彩樺，還是演藝圈的美魔女代表，王彩樺的身材和臉蛋都維持得極好，完全不像是53歲的熟女，親民的王彩樺也不吝嗇放送福利，她日前PO出自己的自拍照，身後羅時豐的表情亮了。

王彩樺昨（17日）在facebook發文：「當國民姑丈再次遇到國民岳母，ㄟ你是真的很想要顧眼睛嗎」，兩照片中王彩樺造型不同，似乎是不同天工作時拍下，照片中她將黑色長髮用髮膠固定，耳朵上戴著誇張造型耳環，黑色深U服裝看上去非常霸氣，很有御姐風。而羅時豐站在王彩樺身後，目光朝下似乎是盯著她露出來的美胸看；另一張照片王彩樺換上新造型，她綁著金色高馬尾，穿著白色低胸背心，就連眼妝都有變化，歐美風格的大地色妝容使她看起來年輕很多歲，豐滿上圍更是讓羅時豐站在身後看傻眼，嘴巴忍不住微微張開，看起來相當吃驚。

照片一出吸引許多網友大讚：「阿姐好辣」、「好有女人味喔！」、「姐超辣的，不過妳後面那位表情超經典的」、「這個不讚一個真的不行」、「姑丈和岳母這劇情⋯」、「姐今天帶長輩出門哦」、「感覺妳一直在色誘他」。

王彩樺PO出兩張造型照，身後羅時豐效果十足。（圖／截圖自王彩樺facebook）

身為美魔女的王彩樺，不只凍齡、身材火辣，她的完美基因也遺傳給一對寶貝女兒，其中，大女兒庭庭超氣質又青春、有活力，還讓王彩樺擁有「國民岳母」的稱號，外界也都期待庭庭能出道，對此，王彩樺則謙稱感謝大家對女兒的誇讚，認為女兒需要更多的磨練和學習之外，主要還是要尊重孩子的意願，未來如果有機會闖蕩演藝圈，王彩樺也會全力支持女兒。