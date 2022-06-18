德興社區理事長楊黃美春說，荔枝除了可以新鮮吃，也可以曬成乾，變成荔枝麵包、荔枝香腸、荔枝雞、荔枝露等等，希望能夠讓大家更了解荔枝的好。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

王惠美說，芬園荔枝品種多，德興社區以荔枝為主題推出旅遊行程，包括友善放牧、採荔枝等活動，歡迎大家一起到芬園，「吃在地，享當季」。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣荔枝種植面積達852公頃，其中芬園鄉就有422公頃，18日芬園鄉德興社區就舉辦荔枝農遊活動，縣長王惠美也現身會場，品嘗芬園獨特玫瑰紅的荔枝，王惠美說，芬園荔枝品種多，德興社區以荔枝為主題推出旅遊行程，包括友善放牧、採荔枝等活動，歡迎大家一起到芬園，「吃在地，享當季」。

芬園鄉種植的荔枝種類多，包括常見的黑葉荔枝、糯米荔枝、玉荷包等等，另外還有獨特的玫瑰紅荔枝，特色是必須要5、6年才會結果，重點栽培不易，開花期常會遇到春雨，結果期可能又會碰到梅雨，因此收成平均都在4至6成，相當稀少。

王惠美表示，德興社區理事長楊黃美春推廣食農教育、友善農法理念，使用最純粹、天然的東西，加上近年水土保持、農業等產業相互加持下，吸引許多遊客到訪，除了宣導友善農法益處，還能提升荔枝園的農產經濟效益。

王惠美說，彰化是很多農產的原產地，像是雞蛋、雞、葡萄、荔枝等等，而最近是吃荔枝最適合的時候，味道香甜多汁，Q彈有勁，除了歡迎所有遊客到訪芬園採果，一起振興荔枝產業增加農民收入，也希望能吸引更多年輕人回到農村，為彰化農業打拚。

德興社區理事長楊黃美春說，荔枝除了可以新鮮吃，也可以曬成乾，變成荔枝麵包、荔枝香腸、荔枝雞、荔枝露等等，希望能夠讓大家更了解荔枝的好，歡迎全國鄉親一起到芬園採荔枝、品嘗荔枝美食，享受農村景致以及大自然的芬多精。