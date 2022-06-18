中午過後熱對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局針對南投、雲林、以及嘉義縣山區發布大雨特報。氣象局提醒，上述3縣有局部大雨發生機率，請民眾注意雷擊及強陣風。

太平洋高壓兩段式炸裂 今飆36度 午後防雷雨
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高壓老大哥登場！周末各地高溫飆34度 午後雷雨熱區曝
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