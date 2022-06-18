午後雷雨開炸 3縣市發大雨特報 15:062022/06/18 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中南部山區午後有雷雨機率，提醒民眾注意。（中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中午過後熱對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局針對南投、雲林、以及嘉義縣山區發布大雨特報。氣象局提醒，上述3縣有局部大雨發生機率，請民眾注意雷擊及強陣風。 太平洋高壓兩段式炸裂 今飆36度 午後防雷雨 雲林推類畢旅 前120人報名免費 高壓老大哥登場！周末各地高溫飆34度 午後雷雨熱區曝 #南投 #雲林 #嘉義 #大雨特報 #午後 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南投＋1220 機構確診數降至242人 仍屬高危險群 13:542022/06/18 生活 「颮線」快速逼近 8縣市迎大雨 劇烈天氣再轟1日 07:402022/06/16 生活 程泰 嘉義大埔美二期將啟動 04:102022/06/18 證券．權證 雲林推出「類畢旅」前120名畢業生免費 17:032022/06/17 生活 嘉義車站減法美學4字消失了 半年後「亮」起來 15:212022/06/17 生活 午後雷雨彈來了！新北桃等7縣市大雨 14:582022/06/16 生活 上班注意！對流雨彈開轟 5縣市大雨特報 08:402022/06/16 生活 梅雨結束換颱風季 專家揭最快生成時間 11:252022/06/16 生活 嘉義縣7000多萬振興方案出爐 將送縣議會審議 11:062022/06/17 生活 嘉市國中小公幼維持實體上課 嘉中嘉女嘉商跟進 16:552022/06/17 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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