針對新北地方法院政風室陳姓科員，公務時間在PTT發表失當言論，引發各界譁然，廉政署長莊榮松深表痛心，指示所屬應儘速查明違失事實，依法嚴懲，以正綱紀。

司法院政風處雖已於16日對陳姓科員的不當行為，處以申誡兩次之行政懲處，但後來陳報廉政署時，莊榮松批示退回重議，要求應再釐清懲處內容提及陳員2000餘則推文之期間有無耽誤公務、廢弛職務等嚴重疏失情事，並從重議處，以維官箴。

廉政署表示，政風人員職司國家廉政業務，應為公務人員表率，署長一上任就以「專業、廉潔、主動、服務」期勉政風同仁正人必先正己，秉持自身操守與廉潔建立品牌形象，努力建構廉能誠信、公開透明之政府。

此次事件發生後，莊榮松第一時間除要求徹查及嚴懲外，並指示立即通函所屬各政風機構，重申政風人員職責，嚴禁利用上班時間從事非關公務行為，應恪遵公務員服務法、公務人員行政中立法及廉政人員守則等相關規定，務必謹守公私分際，防制貪瀆舞弊，以免觸犯法紀並損及政風公正形象。各相關政風主管亦應善盡督導責任，嚴格要求所屬於上班期間不得從事非公務之行為，否則一律嚴懲，絕不寬貸。