柯文哲下午拜會金門縣長楊鎮浯，就兩岸交流交換意見。（李金生攝）

柯文哲聽取楊鎮浯縣長簡介金廈地理形勢，針對兩岸交流交換意見。（李金生攝）

民眾黨插旗金門！大眾走為2024總統選戰暖身？ 柯文哲笑回要達「這目標」

台灣民眾黨今天跨海插旗外島金門，黨主席柯文哲在會晤縣長楊鎮浯時，針對媒體提問表示，該黨目前尚未就是否提名金門縣長候選人討論過，也沒有規畫人選。他強調，政黨競爭激烈，「要找到適當的人才，其實還真困難！」

柯文哲今天領軍出席金門聯絡處揭牌活動，在支持者熱烈參加下，展現民眾黨立足金門，為年底選舉備戰的旺盛氣勢，頗讓金門當地民眾矚目，也期待在藍天高掛的金門帶來不同的顏色，走出未來更寬廣的大路。

柯文哲下午拜會金門縣長楊鎮浯，接受媒體穿插提問時表示，民眾黨選舉決策小組迄未討論過金門縣長參選人，「相關問題並沒有浮到檯面上來。」祕書長謝立功也馬上補了一句「完全沒有！」讓在場包括楊鎮浯在內的縣府官員聽了哈哈大笑，弦外之音盡在不言中。

柯文哲坦言，「現在政黨競爭激烈，要找到合適的人才，還真困難！」並透露該黨目前只提名縣議員參選人周曉芸，希望鄉親給予支持鼓勵。

2019年，柯文哲曾應邀到金大專題演講，也曾專程到金門，替2020年參選立委的前縣長陳福海加油打氣，並稱讚「他是一個好人，值得推薦。」此次金門行，2人是否安排見面，引起媒體的關注。

隨行的立委蔡壁如替他回答說，本來陳福海有說要到機場接機，但因金門今天早上有霧，班機受到一些延誤，而陳福海另有行程，因此2人並未碰上面。

楊鎮浯對媒體與柯文哲團隊的問答，全程輕鬆以對，表示自已在場一點都不尷尬，強調政黨競爭很正常，理念相同的人早晚會走在一起，這是必然的過程。

柯文哲在聽取楊鎮浯說明廈門新機場與金門近在咫尺，未來以成為大陸東南交通樞紐為目標，以及金廈大橋的興建，評估在技術上不是問題後，也表示「做一條橋，金門的問題就解決一半」楊鎮浯則希望他以後若有機會，也給予支持。

另針對楊鎮浯談到，金門是兩岸交流的前沿，也是一個重要的支點，運用得好的話，可以發揮很好的效果，柯文哲也表示「完全同意這個觀念。」