曾沛慈怒嗆胡宇威愛情騙子。（八大提供）

胡宇威態度匹變，被認為有雙重人格。（八大提供）

孫可芳在戲裡的角色性格強烈。（八大提供）

胡宇威、曾沛慈在上週播出的戲劇《親愛的亞當》中，深情擁吻、浪漫放閃，就在粉絲以為2人將進入熱戀期，沒想到劇情即將大反轉，胡宇威竟吻後絕情翻臉，眼看才剛確認彼此心意的對象，竟成為熟悉的陌生人，讓曾沛慈心情洗三溫暖，難消怒氣，脫口大喊：「愛情騙子！」而胡宇威的態度匹變，讓觀眾紛紛猜測，是否有雙重人格。

本週將播出胡宇威主導長生不老的生命延續計劃，一心自認已打入胡宇威家族權力核心的孫可芳，獲知被新計劃排拒在外後，憤而認為長期以來都僅是被利用的角色，激動撂狠話：「我要讓那些瞧不起我的人，通通都後悔！」相對於戲裡詮釋的角色有著好勝性格，鏡頭下的孫可芳心理素質很強，遇到挫折或不愉快的事情，可能大哭一場或是吃吃美食，很快就能釋懷，自癒能力很高。

對於劇中提及的「長生不老」研究計劃，胡宇威笑說若有機會好奇想參加，「想看看如何達成『長生不老』？科技會進展到什麼地步？」但認真思考後，他覺得一旦「長生不老」成真，人口一多，勢必就會爭奪資源，人性也將會更貪婪，對大家應該都不是好事。胡宇威也透露不怕變老，坦然接受自己每個年齡的樣子。

曾沛慈則懷疑「長生不老」最後不會過得很像白開水嗎？她感性說：「如果可以跟另一半一起長生不老的話，可以考慮一下，一個人就不用了。」她坦承隨著年紀漸長，會怕老、怕醜、怕記性變差，但我也學習接收，不被年紀歲數綑綁。她笑稱：「關節發出喀啦喀啦的聲音頻率比以前高很多，腦波弱的會想買保健食品。」也怕會跟不上年輕人的用語。