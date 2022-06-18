身體若異常變黑，可別以為是曬黑，有可能是身體警訊。台灣一名40多歲的女子1年多來，經常感覺疲憊，身體多處出現詭異發黑狀況，就連口腔內黏膜也變色，起初以為是自律神經失調，但經過治療卻未改善，直到抽血檢查後，才發現她罹患「艾迪森氏症」（Addison's disease），約每10萬人口中有1病例，屬於罕見疾病。

腎臟科醫師洪永祥在節目《醫師好辣》指出，他曾收治一名40多歲女病患，當時患者來看診時，皮膚非常黝黑、暗沉，起初推測她是重金屬中毒，但病患表示，她最近1年感覺身體異常疲憊，總是沒有精神，甚至出現噁心想吐、拉肚子等症狀，看遍名醫都被診斷為自律神經失調，但經過治療仍未改善，甚至還越變越黑。

女病患為了改善變黑問題，還曾服用維生素C、施打美白針，但都沒有用，讓她非常困擾，除了臉部、關節及手肘等部位變黑外，就連她剖腹產留下的疤痕也變黑，嘴巴內的黏膜也是如此，但經過檢查後，發現她的腎臟功能正常，而且體內也沒有重金屬殘留量，隨後安排抽血檢驗，發現患者腎上腺皮質醇數字偏低，罹患「艾迪森氏症」。

洪永祥醫師解釋，腎上腺會分泌皮質醇，讓人能應付外界壓力，使人體的心跳加速、血壓變高，但皮質醇分泌若低下，血壓及心跳都會跟著下滑，導致皮膚越來越黑，所幸病患經過補充類固醇3個月後，膚色逐漸變白，也越來越有精神，不過為何會出現艾迪森氏症，有些是腎上腺長腫瘤導致，有的則是處於高壓狀態而產生，發生機率為10萬分之1，若身體出現類似症狀，建議至腎臟科或新陳代謝科檢查。