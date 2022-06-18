俄羅斯總統蒲亭今天在「聖彼得堡國際經濟論壇」的演說因網路駭客攪局而延遲近兩小時。西方國家大多未出席這場論壇，俄國正在適應西方制裁下的生活「新現實」。

在第25屆聖彼得堡國際經濟論壇（SPIEF）上，國營企業公開簽訂合約，許多公司的攤位備有巨型螢幕和服務人員。俄國舉辦這場論壇，意在與瑞士達沃斯（Davos）的世界經濟論壇（World Economic Forum）較勁。

然而，過去曾經出席的西方國家投資人和投資銀行家，這次明顯缺席。

論壇上有場會議題為「西方投資人在俄羅斯：新現實」。義大利商人特拉尼（Vincenzo Trani）在會議場邊告訴路透社：「來自義大利這邊的新生意都凍結了。不可能有新的投資，大家也不加碼投資。」

特拉尼創辦的Delimobil是俄羅斯最大的汽車共享公司之一，他說，俄企和國際企業都很渴望穩定。

他說：「沒有企業能在這段時期積極發展。我們得等待和平到來。」

此外，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，有一波「阻斷服務攻擊」（denial of service attack）影響到論壇的認證和許可系統。這種攻擊方式是利用假流量來癱瘓伺服器。

他沒有說明始作俑者是誰，但俄國入侵烏克蘭的戰爭還在打，局勢極易引發聯想。俄軍於2月24日進攻烏克蘭後，烏國政府就曾呼籲駭客伸出援手。目前烏方尚未回應。

這波攻擊影響到論壇上的網路連線和速度，蒲亭（Vladimir Putin）的演說也延遲超過100分鐘。他在這場演說中抨擊西方試圖以經濟「閃電戰」擊垮俄羅斯。

蒲亭在演說中表示，俄國與中國的合作是受中國的潛力所驅動，和「近期的地緣政治事件」無關。在蒲亭演說前，中國國家主席習近平以預錄影片方式致詞。

西方國家基於俄國侵烏的行為而實施制裁，加上相關供應鏈問題，顯著改變了俄國的進出口動態，俄國目前避開西方，轉向中國和印度。

俄羅斯的主要銀行已被逐出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）支付系統；西方品牌紛紛撤出俄國；歐盟也承諾對俄國的石油實行禁運。

俄國副總理切爾努申科（Dmitry Chernyshenko）感嘆國家技術落後，他說，俄國轉向自有技術的「痛苦過程」正在進行。

他還告訴俄國企業代表：「你們正在與超越你們好幾代的全球企業競爭。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110618